‘Passie door Kunst’ officieel geopend

Aalsmeer – Afgelopen maandag 11 september heeft oud-burgemeester Joost Hoffscholte de tentoonstelling ‘Passie door Kunst’ geopend in de mooie Dorpskerk van Aalsmeer. Hij noemde het een inspirerende expositie. Het thema ‘hoop’ is in deze tentoonsteling de rode draad van alle kunstuitingen. “Hoop is in staat het licht te zien, ondanks de duisternis”, aldus Hoffscholte “Deze expositie geeft moed en hoop.” Als officiële openingshandeling stak hij een kaars in de kerk aan.

De deelnemende kunstenaars hebben naar eigen zeggen flink gestudeerd om uiting te geven aan het Bijbelse verhaal wat ze toegewezen hadden gekregen, maar alle twintig verdienen een groot compliment. Prachtige schilderijen, beelden en foto’s geven extra sier aan het al prachtige interieur van de kerk in de Kanaalstraat. En bekijk vooral ook de kunstwerken van kinderen in het achterste deel van de kerk. Verrassend hoe de jongens en meisjes het thema ‘verloren zoon’ hebben uitgebeeld.

‘Passie door Kunst’ kan bewonderd worden tot en met aanstaande zondag 17 september, dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur. Voor wie graag naar muziek luistert: Iedere middag van 16.00 tot 16.30 uur is er muziek in de Dorpskerk. De ene keer geeft een organist een improvisatie, een andere dag zingt of speelt een solist, een combo of koor. De toegang is gratis. Tip van de oud-burgemeester: “Een bezoek meer dan waard!”