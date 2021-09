Tentoonstelling Passie door Kunst: Indrukwekkend

Aalsmeer – Vrijdag 3 september leek het even of de voormalige dorpsdichter Marcel Harting met zijn prachtige filosofische bespiegeling, de aanwezigen bij de opening van de tentoonstelling ‘Passie door Kunst’ in verwarring bracht. Maar na de stilte kwam toch het applaus. Burgemeester Gido Oude Kotte – door de organisatie Aalsmeer over Hoop gevraagd om de opening te verrichten – haakte op een mooie beschouwende wijze in hoe het zou zijn wanneer Jezus nu geleefd zou hebben. De toch behoorlijk indrukwekkende tentoonstelling had niet mooier geopend kunnen worden. Twee mensen die vanuit hun eigen visie op religie woorden wisten te vinden met een diepgang waar je als luisteraar kippenvel van kreeg.

Uitvoerig bekeken

Nadat het lint was door geknipt, werd de burgemeester uitgenodigd om langs alle kunstwerken te lopen, waarbij de makers uitvoerig over hun werk – en de bedoeling daarvan – vertelden. Er werd alle tijd genomen, leuke belangstellende vragen gesteld waardoor er ook duidelijk naar voren kwam wat geloof betekent voor de deelnemende kunstenaars. De rode draad van deze tentoonstelling is de liefde voor Jezus, een rode draad die bij deze tentoonstelling letterlijk alle werken verbindt. Het woord verbinden werd ook door de burgmeester gebruikt. En hij voegde daaraan toe: “Verbinden kost tijd. Laten wij elkaar het voordeel van de twijfel geven want voor Jezus bestond er geen zonde.” Mooi was dat zowel op de linker en rechter schoudernaad van het kostuum van de burgemeester een subtiele rode draad liep.

De zeventien deelnemende kunstenaars weten met hun persoonlijke uitvoering voor een totaal beeld te zorgen. De toegevoegde teksten zullen voor degenen die minder bijbelvast zeer verhelderend zijn.

Aalsmeer over Hoop

De afgelopen corona tijd was het ook voor de zes verschillende kerkgemeenschappen – die samen Aalsmeer over Hoop vormen – niet eenvoudig om alle hulp te bieden die zij gewoon zijn te doen. Met deze tentoonstelling kon er – tot vreugde van een ieder – weer een begin gemaakt worden. “Wij hebben een fijn team en zijn blij dat wij weer voor alle Aalsmeerders zichtbaar zijn”, sprak één van de organisatoren Bernard Sparnaaij.

Voor het verlaten van de Dorpskerk – die gezien het thema van de tentoonstelling een zeer geschikt onderkomen biedt – komen bezoekers twee originele houten wens-bomen tegen waaraan kleurige papieren zakjes hangen, daarin kunnen zij niet alleen hun geschreven wens stoppen maar ook hun hulp aanbieden. Want met deze tentoonstelling houdt het contact niet op.

Nog tot 11 september in Dorpskerk

Passie door Kunst is een tentoonstelling die je kunt zien als een verrijking. De kunstenaars hebben met hun kijk op de wereld van toen en nu een beeld geschapen dat troostend kan zijn. Je doet glimlachen, verwonderen, vragen oproept en wie weet ook een antwoord geeft. Blijf bij ieder kunstwerk een paar minuten stil staan. Oordeel niet maar kijk en zie wat kunst voor de mens betekent. Loop vervolgens door het laatste kunstwerk – dat buiten de kerk staat – weer vol nieuwe indrukken en energie het dagelijkse leven binnen.

De Dorpskerk in de Kanaalstraat (Centrum) is tot en met 11 september dagelijks van 12.00 uur tot 17.00 uur gratis te bezoeken. Er zijn altijd mensen aanwezig om bezoekers welkom te heten.

Janna van Zon

Foto: Schilderij van Wim Lodder