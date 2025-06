‘Pass It On’ op zoek naar (gratis) opslagruimte

Aalsmeer – Pass It On is een particulier initiatief, dat gezinnen die financieel krap zitten een steuntje in de rug geeft. Juist die gezinnen die net niet in aanmerking komen voor officiële hulp. Het is twaalf jaar geleden opgericht door moeders die zelf moeilijk rond konden komen. De moeders zijn kleding aan elkaar door gaan geven en ouders zijn onderling gaan ruilen. Het was zo’n succes dat andere ouders ook kleding gingen doneren en uiteindelijk werd er twee keer per jaar een kledingbeurs(je) georganiseerd. Inmiddels is Pass It On uitgegroeid tot een club met veel vaste donateurs en maken rond de honderd gezinnen gebruik van deze hulp. Met een vaste groep vrijwilligers wordt het hele jaar donaties ingezameld, alles wordt vervolgens goed nagekeken en de kleding en schoenen op maat gesorteerd.

De afgelopen acht jaar hebben de vrijwilligers gratis de beschikking gekregen over ‘Huur een box’ in Aalsmeer. De kleding wordt daar opgeslagen en van daaruit gesorteerd en uitgedeeld. Maar tot grote schrik heeft Huur een box laten weten dat deze regeling vanaf 1 september 2025 stopt. Pass It On zou de box voor 180 euro per maand moeten gaan huren.

“Onmogelijk”, aldus de vrijwilligers “Het betekent dat we de meer dan honderd minima gezinnen (komt neer op 500 personen) letterlijk en figuurlijk in de kou moeten laten staan.” Pass It On is daarom op zoek naar iemand met een gouden hart en een gratis opslagruimte (denk aan 100 bananendozen). Reacties kunnen gemaild worden naar: Passitonamstelland@hotmail.com. Voor meer informatie: 06-13441061.

Foto: De huidige opslagruimte van Pass It On (foto aangeleverd).