Palmpasen in Uithoorn: ‘Loop mee met de optocht’

Uithoorn – Alle kinderen worden in het weekend van Palmpasen uitgenodigd om zaterdagochtend in De Burght palmpaasstokken te komen versieren. Het versieren van de Palmpaasstokken begint zaterdag 12 april om 10.00 uur in de hal van de Katholieke kerk. De organisatie zorgt ervoor dat alle materialen en versieringen, zoals het broodhaantje aanwezig zijn. Deze versieringen staan vol van symboliek en vertellen het verhaal van Palmpasen tot en met Pasen. De jongste kinderen kunnen hierbij best hulp gebruiken van oudere broers of zussen en ouders. Ook mogen de kinderen een ‘palmpaaspotje’ maken voor de oudere bewoners uit het Hoge Heem en het Karel van Manderhof.

Intocht

“Een Palmpaaspotje is een glazen potje met een kruisje, buxustakje en een viooltje”, legt Bart van de Rotten, één van de organisatoren, uit. “Als het niet lukt om deze ochtend te komen, mag ook thuis een palmpaasstok gemaakt worden. Maar ook zonder palmpaasstok mag je natuurlijk meelopen met de optocht.” Om 10.45 uur wordt het verhaal over een ezeltje voorgelezen. “Met Palmpasen vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij reed daarbij niet als een koning op een groot paard, maar op een jonge ezel”, vat Bart het verhaal kort samen. De ochtend duurt tot 12.00 uur.

Palmpaasoptocht

Zondagochtend start de dag om 09.30 uur in de Protestante kerk De Schutse. De optocht met de versierde Palmpaasstokken begint om kwart voor tien. Onder muzikale begeleiding lopen de kinderen dan in een kleurrijke stoet vanaf de Schutse naar het Karel van Manderhof. Na ongeveer een half uurtje lopen krijgen de kinderen limonade en de ouders koffie of thee in het Karel van Manderhof. Daarna is de inwijding van de Palmpaastakken op het plein voor De Burght met aansluitend om 11.00 uur een viering met kinderwoorddienst. De palmpaasoptocht is een samenwerking tussen de Protestante kerk De Schutse en de Katholieke kerk De Burght en wordt al sinds 2004 georganiseerd. Er hangen posters op de basisscholen, want hoe meer kinderen er meelopen hoe leuker het is. Voor de organisatie is het handig om te weten hoeveel kinderen er komen. Aanmelden kan via emmaenus@hotmail.com of m.van.amerom@pkn-uithoorn.nl onder vermelding van Palmpasen.

Op de foto: Meelopen met de optocht. Foto: aangeleverd.