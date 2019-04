Palmpasen bij Gerardus Majella

Mijdrecht – In de traditie van Palmpasen (zondag 14 april) hebben de kinderen van groep 1 en 2 van Sterrenschool Driehuis op vrijdag 12 april, na een gezellig gezamenlijk koningsontbijt, hun Palmpaasstok versierd. Aan deze stok hangen symbolen die verwijzen naar het Paasverhaal zoals bijvoorbeeld de (brood)haan bovenop, de groene takjes, de slinger, de eieren en eventueel wat lekkers. Traditioneel werd er met deze stokken een optocht gelopen door de kerk, gezegend door de pastoor en daarna aan een opa of oma gegeven. Natuurlijk willen de kleuters na het versieren van hun palmpaasstok ook een optocht lopen. Dus werden de bewoners van Gerardus Majella verrast door de zingende kinderen. Vol trots lieten zij hun mooi versierde stok zien. Na een aantal liedjes ging de optocht verder naar het Schaepmanplantsoen en de seniorenwoningen naast de school om ook daar de mensen te verrassen met hun gezang.

Het bezoek aan Gerardus Majella was dit jaar een beetje speciaal, het was namelijk de laatste keer dat de kinderen met hun palmpaasstok hier op visite kwamen. Volgend jaar zitten de bewoners immers in het nieuwe gebouw en is het helaas te ver lopen voor de kinderen met hun stok.

Mogelijk dat een collega school dit van de Driehuiskinderen overneemt.