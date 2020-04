Paasactie voor 80-plussers in Aalsmeer

Aalsmeer – Inwoonster Bianca Zekveld is op facebook een lieve actie gestart om ouderen te verrassen voor Pasen. De actie heeft zij opgezet in samenwerking met Participe Amstelland en de bedoeling is om zo veel mogelijk 80-plussers in Aalsmeer rond Pasen een kaartje met een zakje met een paar paaseitjes te bezorgen.

“Als iedereen nou een kaartje maakt en er een paar paaseitjes aan vast maakt en bij mij door de brievenbus doet dan worden ze over een weekje rond gedeeld. Ook een leuke school-opdracht toch?”, aldus Bianca op facebook.

Inmiddels is het bericht van de Aalsmeerse al diverse malen gedeeld en begint de actie goed te lopen. “Super gaaf! De kaartjes stromen binnen”, laat Bianca weten. Maar, er zijn nog niet genoeg kaarten met eitjes gebracht. Bianca in haar tweede oproep: “We hebben er 1500 nodig. Doe je ook mee? Alle 80-plussers in Aalsmeer een kaartje met wat paaseitjes. Alle beetjes helpen. Jij levert toch ook een paasgroet in?”

De kaarten met eitjes kunnen ingeleverd worden bij Bianca Zekveld en haar adres is: Salomon Dierkenslaan 21 (de nieuwe wijk naast de Burgemeester Kasteleinweg), 1431 MG Aalsmeer. Opsturen mag uiteraard ook.

Foto: De eerste kaarten zijn al gearriveerd bij Bianca Zekveld.