Paarse Vrijdag: een regenboogbankje op het VeenLanden College

De Ronde Venen – Sinds vorig jaar heeft het VeenLanden College een GSA en groeit de aandacht voor diversiteit op school, net als in de rest van de samenleving. Op het VeenLanden College is het streven dat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te kunnen zijn. Alleen leerlingen die zich gezien voelen kunnen zich ontwikkelen tot gezonde volwassenen.

Docenten Manon Bergervoet en Johanna de Vries hebben zich de afgelopen twee weken tussen de lessen door volledig gewijd aan het verven en lakken van een regenboogbankje.

Dit bankje staat symbool voor de ruimte die iedereen verdient op het VeenLanden College, ongeacht vorm, kleur of seksuele voorkeur.

Vandaag werd het bankje feestelijk onthuld in het Open Leer Centrum. Deze plek is niet toevallig gekozen. Het OLC is een warme centrale plek waar iedereen zich welkom voelt, niet in de laatste plaats door Elselieke de Leeuw en de andere dames die er werken.

Het is geen toeval dat nou juist Manon en Johanna zich hiervoor hard maken. Manon is anti-pestcoördinator op school en Johanna is naast haar baan als docent een bedrijfje gestart, naaktenliefde.nl. Als docent biologie geeft zij al jaren seksuele voorlichting aan leerlingen en met haar eigen bedrijfje gaat zij workshops geven over seksueel plezier en grenzen. Deze workshop zal zij in het voorjaar van 2023 ook op het VeenLanden College geven aan alle 4e klassen.