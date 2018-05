Aalsmeer – Voor de jeugd in Aalsmeer wordt veel georganiseerd. Zowel tijdens als ná schooltijd. Het NK knikkeren, de JeugdSportPas, diverse sportinstuiven, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en opvoedadvies zijn enkele mogelijkheden in het woud aan ‘preventieve’ activiteiten. Door preventieve activiteiten aan te bieden hoopt de gemeente Aalsmeer te voorkomen dat de jeugd later (vaak dure) jeugdhulp nodig heeft.

Deze week krijgen alle scholen en kinderopvangorganisaties in Aalsmeer een overzicht van al deze gesubsidieerde activiteiten. Zo`’n overzicht bleek nodig. Scholen en kinderopvang-organisaties ontvangen namelijk veel aanbod van diverse organisaties en zien vaak ‘door de bomen het bos niet meer’.

Het interactieve overzicht is zeer gebruiksvriendelijk. Leraren en pedagogische medewerkers kunnen direct vanuit het document contact opnemen met verschillende, door de gemeente gesubsidieerde, organisaties. Het aanbod is voor scholen en kinderopvang organisaties ‘vrij toegankelijk’ en grotendeels kosteloos. Het overzicht bevat de thema’s: sport/bewegen, voeding, milieu en natuur, mediawijsheid, welbevinden, roken en alcohol, fysieke veiligheid, relaties en seksualiteit en cultuur.

Signaleren en oppakken

Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Ik ben erg blij dat het overzicht preventief jeugdaanbod er nu is en samen met onderwijs, kinderopvang en zorgaanbieders is opgesteld. Preventief jeugdaanbod en het vroeg signaleren en oppakken van problemen zijn speerpunten van ons beleid. Zo voorkomen we dat kleine problemen onnodig groot worden of in het geval van preventie, kunnen we problemen zelfs voor zijn.”

De gemeente werkt ook aan een overzicht van kosteloze activiteiten voor zorgprofessionals en inwoners. Het overzicht bekijken kan op www.aalsmeer.nl/preventiefjeugdaanbod.