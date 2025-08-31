Overval op Aldi aan het Poldermeesterplein

Aalsmeer – Omstreeks 11.10 uur is zondag 31 augustus de Aldi Supermarkt aan het Poldermeesterplein overvallen.De winkel is hierna direct gesloten vanwege politie onderzoek.

Of er buit gemaakt is, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek en vraagt via Burgernet om uit te kijken naar een man geheel in het zwart gekleed, die op een fiets is vertrokken in de richting van de Duikerstraat. Tijdens de zoektocht naar de dader is ook de politiehelikopter ingezet.

Vooralsnog is de dader niet gevonden. Wie de dader heeft gezien, tips of meer informatie heeft, wordt gevraagd te bellen naar 0900-8844.

Fotograaf: VLN Nieuws – Marco Carels