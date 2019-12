Overeenkomst WAPO-terrein Uithoorn ondertekend

Uithoorn – Wethouder Hans Bouma en Peter Kerklaan en Barend Olde Rikkert van Expo Vastgoed ondertekenen de anterieure overeenkomst voor het project Thamenhof. De ondertekening is een belangrijke stap voor de transformatie van het voormalig WAPO-terrein tot uniek woongebied Thamenhof.

Als alles volgens planning verloopt verrijzen op het terrein tussen de Vuurlijn en de Koningin Máximalaan in 2021 en 2022 totaal 127 huurappartementen en twee vrije sector koopwoningen in een vrij toegankelijk park. Het aanbod huurwoningen is zeer divers: 32 woningen vallen in de sociale huursector, 8 in de middel dure huursector en 87 in de vrije huursector. Thamenhof levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de woondoelstellingen van de gemeente Uithoorn en de lokale en regionale woonbehoefte.

Foto: V.l.n.r.: Wethouder Hans Bouma en Peter Kerklaan en Barend Olde Rikkert van Expo Vastgoed.