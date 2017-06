Ouderen Hoge Heem blij met snoezelmaterialen

Uithoorn – Door de (sportieve) inzet van de Behandelgroep van Het Hoge Heem tijdens de 6 km lange Sponsorloop Mudmasters is er veel geld opgehaald. Maar liefst € 858,10! Dit bedrag is inmiddels verdubbeld door het Premieplan van het Nationaal Ouderenfonds. De symbolische cheque afgelopen week werd uitgereikt door de heer Stalenhoef, ambassadeur van het Nationaal Ouderenfonds. In totaal is het bedrag van € 1.716,20 beschikbaar voor snoezelmaterialen voor het welzijn van de bewoners met dementie op kleinschalig wonen van Het Hoge Heem. Snoezelen is een benaderingswijze door middel van actieve prikkeling van de zintuigen (voelen, zien, horen, ruiken, proeven). Bij Het Hoge Heem was het effect van dit soort middelen al bekend, maar ontbrak het aan een diversiteit aan producten.