Oud en nieuw vrij rustig verlopen in Aalsmeer

Aalsmeer – De jaarwisseling is voor de brandweer van Aalsmeer rustig verlopen. Oudejaarsavond heeft de ploeg van kazerne Aalsmeer collega’s van de brandweer Uithoorn geassisteerd bij een zeer grote brand in buurthuis ’t Buurtnest. Met twee tankautospuiten en een dompelpomp heeft de brandweer van Aalsmeer het groot watertransport opgebouwd.

Omstreeks tien over één op 1 januari werd de brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een brand in een schuur aan de Gemaalstraat en een uurtje later, rond vijf over twee, is uitgerukt voor een buitenbrand aan de Van Heijningenstraat in Kudelstaart. Beide branden waren snel onder controle.

Het basisteam van de politie Aalsmeer-Uithoorn heeft wel een drukke en onrustige jaarwisseling beleefd met meerdere incidenten. Ook is assistentie verleend bij de grote brand in Uithoorn. Diep triest noemt de politie het dat collega’s ook dit jaar weer zijn bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. “Wij kunnen het niet vaker benoemen, maar van hulpverleners blijf je af”, aldus het politieteam. De agenten zijn er trots op dat zij als team, met samenwerking van partners, ook dit jaar weer veilig het nieuwe jaar zijn begonnen. “Wij hebben in ieder geval ons best gedaan en ons hele team is weer veilig thuis.”

Net als in de rest van Nederland is er behoorlijk veel vuurwerk de lucht ingegaan. Overdag kreeg de politie enkele telefoontjes over overlast door rotjes en harde knallen. Wel minder dan andere jaren. Even na twaalf uur barstte het los en werden inwoners in meerdere wijken getrakteerd op siervuurwerk. Rond twee uur in de nacht waren de meesten wel uitgeknald.