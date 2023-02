Oud Aalsmeer: Films over Historische Tuin en seringen

Aalsmeer – In de maand maart laat stichting Oud Aalsmeer twee films zien: De film uit 2019 over de Historische Tuin waarin alle elementen van het levende museum in beeld worden gebracht. Men wordt mee teruggenomen in de tijd waarbij de historie van de bloementeelt uitgebreid in beeld komt. De voice-over bij deze film is Henk van Leeuwen die vele historische wetenswaardigheden toevoegt. Gezien het centrale thema ‘de sering’ is het niet vreemd dat de tweede film gaat over seringenkwekerij Klaas Joren. Deze film toont de seringencultuur in woord en beeld.

Historische Tuin eerder open

De Historische Tuin gaat dit jaar eerder open en wel vanaf vrijdag 10 maart. De reden is dat de seringencultuur dit jaar centraal staat op de Historische Tuin. Het in bloei brengen van dit gewas is daarbij een niet te missen proces en kan in de kas gevolgd worden.

De productie van beide films is van Hanoff Video. De film van de Historische Tuin is beschikbaar gesteld door Historisch Aalsmeer en de seringenfilm door Ton Offerman met toestemming van Jan ten Hoeve. De films zijn door Dick P. van der Zwaard bewerkt voor opname in het filmarchief van Oud Aalsmeer. De totale duur van de films is circa 41 minuten en beiden zijn te bekijken op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl (Film van de Maand). Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

TV Aalsmeer

De films worden ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 10 maart is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 11 maart, is de film vanaf 13.00 uur nogmaals te zien. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 4 maart. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van Caiway te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Info: www.radioaalsmeer.nl.