Oud Aalsmeer filmmiddag over het Seringenpark

Aalsmeer – In de veilingzaal van de Historische Tuin wordt zondag 15 maart om 15.00 uur weer de film van de maand vertoond. Oud Aalsmeer in Beeld presenteert ditmaal een bijzondere film over het Seringenpark.

De film begint in 1650 bij de drooglegging van de Stommeer en loopt door van 1930 naar nu. De tijdlijn is opgebouwd met hulp van foto’s, films en archiefmateriaal van het Seringenpark en de straten daaromheen. Het tweede deel, vanaf 2009, gaat meer over de teloorgang van het park, de start van de werkgroep en de daaroppvolgende complete renovatie van het Seringenpark.

De film is gemaakt ter ere van het 75-jarig jubileum van het Seringenpark door Stichting Behoud Seringenpark Aalsmeer. Na de hoofdfilm (duur 40 minuten) zijn er nog twee korte films te zien: Historische Tuin 2019 en Seringenkwekerij Klaas Joren.

De toegang voor de filmvoorstelling is gelijk aan een regulier entreekaartje voor de Historische Tuin (8,50 euro). Voor museumkaarthouders en donateurs is de entree gratis.