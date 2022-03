Oranjecomité Aalsmeer zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – Na twee jaar mag er weer een groots kinderfeest georganiseerd worden op het Raadhuisplein tijdens Koningsdag op woensdag 27 april. De Stichting Oranjecomité Aalsmeer is nu dringend op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om een middagje te helpen bij de vele attracties, die geheel gratis aangeboden worden dankzij vele sponsoren. Voor alle vrijwilligers wordt goed gezorgd met drankjes en hapjes.

Ook kinderen blij maken? Meld je dan aan als vrijwilliger en help mee aan een onvergetelijke Koningsdag voor alle jeugdige inwoners. Het zou toch zonde zijn als attracties afgezegd of stil gezet moeten worden. Voor meer informatie en aanmelding kan een mail gestuurd worden naar info@aalsmeeroranje.nl of iris@aalsmeeroranje.nl.

Foto: Archief 2019, attracties op Koningsdag op het Raadhuisplein.