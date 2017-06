Oranje handballers trainen bij FIQAS

Aalsmeer – Een bijzonder bezoek afgelopen zondag 11 juni in De Bloemhof. Het nationale handbalelftal kwam trainen in de sporthal aan de Hornweg. Een hele eer, zo vond handbalvereniging FIQAS om deze toppers ‘in huis’ te hebben. De heren, waaronder cirkelspeler Samir Benghanem en Remco van Dam uit Aalsmeer, hebben zich flink in het zweet gewerkt. Maar, ze hadden daarna nog genoeg energie over voor een ontmoeting met de top-handballers van FIQAS die vereerd waren dit ‘grote’ Oranje de hand te mogen schudden en tips te krijgen. Als extraatje besloot trainer Joop Fiege de avond af te sluiten met een clinic en hier zeiden de aanwezige handballers geen nee tegen. De jongens en meiden vonden het prachtig en deden allemaal super hun best.

Voor het Nederlandse selectieteam een leuke afleiding, want woensdag 14 juni staat de wedstrijd tegen Denemarken voor de EK-kwalificatiereeks in Topsportcentrum Almere op het programma. En slechts vier dagen later, op zondag 18 juni, wacht de uitwedstrijd tegen Hongarije. Aanvang is 19.15 uur. De oefeninterland tegen België afgelopen 10 juni heeft Oranje helaas verloren. Er moet dus nog een ‘tandje’ bij. Voor de spelers van FIQAS blijven de handballers van het Nederlandse team echter toppers en reken maar dat zij voor de televisie gaan plaatsnemen om Oranje ‘aan het werk’ te zien.

Foto: www.kicksfotos.nl