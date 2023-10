Optreden Tim Grimm en Sergio Webb in Oude Veiling

Aalsmeer – Zondag 8 oktober treden Tim Grimm en Sergio Webb op in de Oude Veiling aan de Marktstraat. Het concert begint om 15.00 uur.

Tim Grimm, singer-songwriter, schrijver en acteur, afkomstig uit Indiana heeft nauw samengewerkt met zijn vriend en folk blues zanger-gitarist Ramblin’ Jack Elliot. Hij acteerde o.a. met Harrison Ford in de film ‘Clear and Present Danger’ en deelde podia met de dichters als Wendel Berry. Grimm zijn repertoire bestaat uit een subtiele combinatie van folk en country, gefundeerd op traditionele muziek. Zijn werk lijkt autobiografisch en geeft een beeld van een veelbewogen leven. Door critici wordt hij neergezet naast namen als Johnny Cash, Woody Guthrie en Bruce Springsteen. Tijdens deze tour en op zijn nieuwe CD ‘The Little In-Between’ wordt Tim bijgestaan door gitaarheld Sergio Webb die bekend is als begeleider van de onvolprezen en helaas te vroeg overleden David Olney.

Dit is hun eerste gezamenlijke optreden in De Oude Veiling. Entree bedraagt €15 en kaarten zijn te reserveren via scr@pietergroenveld.com.

