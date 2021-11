Optie1 breidt uit met energiebesparende producten  

De Ronde Venen gaat voor duurzaam. Vanaf maandag 15 november heeft Mijdrecht er een nieuwe speciaalzaak bij. Het al zeven jaar in het dorp gevestigde Optie1 start wordt uitgebreid met een assortiment duurzaamheidsproducten, contracten en ideeën. Klanten kunnen voor advies en aanschaf van energiebesparende producten voortaan terecht op 1 adres. Het assortiment loopt uiteen van telecom- en energiecontracten, energiebesparende producten tot slimme zonnepanelen en warmtepompen.

Al maanden lang beheersen de stijgende energietarieven het nieuws. Mensen met een variabel tarief kunnen in januari 2022 een forse verhoging van hun energietarieven verwachten. Het gastarief is ten opzichte van de prijs in de zomer 300% verhoogd. Adri Mulders, adviseur in de winkel zegt: “Een huishouden kan snel 20% besparen op het gasverbruik met besparende maatregelen. En dat is zowel goed voor de portemonnee als voor het klimaat.”

Verduurzamen

Vrijwel alle woningen en bedrijfspanden kunnen verduurzaamd worden. Samen met partner Green for You heeft Optie1 een totaalpakket aan duurzaamheidproducten samengesteld. Zo kunnen de inwoners van de Ronde Venen bij Optie1 terecht voor advies en aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers spuwmuurisolatie en ook laadpalen.“

Energie-voucher verzilveren

Optie1 start met de duurzaamheidswinkel op het moment dat de gemeente De Ronde Venen start met een subsidieregeling voor huurders in deze gemeente. Deze huurders ontvangen binnenkort een Energie-voucher ter waarde van 70 Euro, waarmee ze energiebesparende producten kunnen aanschaffen. Bij Optie1 zijn voor deze actie speciaal samengestelde bespaarboxen verkrijgbaar tegen inlevering van de voucher. Adri Mulders vat zijn nieuw zaak samen als: “ Bij ons kon je al terecht voor advies voor het besparen op telecomcontracten, daar voegen we nu heel nadrukkelijk advies op assortiment op het gebied van energie-besparing aan toe. Ik kijk er naar uit om de mensen in Mijdrecht en omgeving van passend advies te gaan voorzien.”