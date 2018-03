Oproep: Wie weet waar de ooievaar is?

Uithoorn – Annthy Saarloos uit Uithoorn heeft een vraag: “Al jaren zat er een ooievaarspaar in Uithoorn. Dit ooievaarspaar overwinterde hier ook altijd. Je zag ze altijd samen. Eerst waren ze op het weilandje bij het Zijdelmeer, waar ze ook hun nest hadden. Helaas moest het nest vervangen worden. De ooievaars bouwden een nieuw nest in een hoge boom in het dorp. Maar waren nog vaak te zien rond het Zijdelmeer. De laatste paar maanden zie ik steeds maar één ooievaar. Wat is er gebeurd met zijn/haar maatje?”

Reageren kan via redactieuithoorn@meerbode.nl