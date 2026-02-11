Opnieuw feestelijk editie ‘De Buurtcheffies’

Uithoorn – Vrijdag 27 februari van 18.00 tot 20.00 vindt er weer een nieuwe en feestelijke editie plaats van ‘De Buurtcheffies’, een initiatief van Anoeradha Baidjoe (Horeca De Scheg); in mei 2024 opgericht en nu nieuw leven in geblazen.

Samen met koks en onderneemsters Mavis Liesdek (Stichting Pavones) en Linda Baan (De Zingende Chef), presenteert zij elke vierde vrijdag van de maand een smakelijk en betaalbaar menu. Ook voor mensen met een kleinere portemonnee en met als doel mensen te verbinden. Dit keer een verrassend driegangenmenu bestaande ui Saoto soep, nasi rames en Pandan cake voor 12,50 euro (contante betaling). Locatie: Buurtkamer De Waard (MFA), Arthur van Schendellaan 100a, Uithoorn. Aanmelden kan via info@horecadescheg.nl, berichtje/belletje naar 06 – 3981 5492. Elke maand staat het nieuwe menu op de Facebookpagina (‘De Buurtcheffies’).

Het initiatief is onderdeel van de activiteiten in de buurt en wordt vaak gecombineerd met de Buurtkamer de Waard. ‘De Buurtcheffies’ werken met veel liefde en plezier geheel vrijwillig samen om er steeds weer een gezellige avond van te maken. Anoeradha: “Wij zijn mensen die zich met hart en ziel inzetten vóór mensen. Uit de buurt en de omgeving. Dit doen wij in huiselijke sfeer, zodat iedereen zich welkom kan voelen. Ook als mensen alleen zijn, juist dan zien we ze graag. Onder het genot van een hapje en een drankje ontstaan er mooie gesprekken en misschien zelfs nieuwe vriendschappen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, staat bij ons hoog in het vaandel.”

Op de foto: ‘De Buurtcheffies’ Anoeradha (rechts), Mavis (links) en Linda. Foto: aangeleverd.