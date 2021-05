Opknapbeurt voor ‘leeuw met aal’ op Dorpskerk

Aalsmeer – Twee weken nu staat de toren van de Dorpskerk in de Kanaalstraat in de steigers. De komende weken wordt metselwerk verricht en gaat het grote ronde raam opgeknapt worden. De kerk van de Hervormde Gemeente is in 1549 in gebruik genomen en staat sinds 1973 op de lijst van rijksmonumenten.

Er hebben al uiteenlopende restauaraties aan de Dorpskerk plaatsgevonden. In 1977 is het interieur vernieuwd, het bijzondere Knipscheer orgel in 2008, en in 2011 is aan de buitenkant een grootse restauratie uitgevoerd. Nu is de toren aan de beurt en voor deze herstelwerkzaamheden is afgelopen vrijdag 7 mei de windvaan met een kraan van de kerk gehaald.

Het is van oudsher gebruikelijk op een kerktoren een kruis of bol te plaatsen. Ook prijkt op veel kerken een haan. De haan is een teken van een nieuw begin. Een haan kraait als de zon opkomt, bij het begin van de dag. Er zijn tevens kerken die een bijzondere ‘top’ hebben. Zo heeft de Martinitoren in Groningen een paard als windvaan, de Kloosterkerk in Assen een bezuinblazende engel en de Jacobikerk in Utrecht een jacobsschelp.

De Dorpskerk van Aalsmeer heeft eveneens een bijzondere windvaan. Geen haan, kruis of bol, maar een leeuw met een aal in de voorpoten. Sinds eind van de 18e eeuw het dorpswapen van Aalsmeer. De leeuw gaat opgeknapt worden en krijgt onder andere een nieuw laagje bladgoud. Ook de ophanging gaat vernieuwd worden en dit is hard nodig zo bleek. Bij het verwijderen brokkelde er stukjes af. De windvaan zat overigens nog wel heel goed vast, er was behoorlijk veel kracht nodig om de leeuw uit de top te verwijderen.