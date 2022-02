Opening ‘One the Musical’ in Studio’s Aalsmeer

Aalsmeer – In het Valentijnsweekend (11 februari) opent ‘One the Musical’ haar deuren in het voormalige Broadway theater in Studio’s Aalsmeer. De musical vertelt het hartstochtelijke verhaal over de eeuwige liefde tussen Amon (Soy Kroon), een stoere piramide-arbeider, en de mooie Mira (Nienke Latten), een rebelse prinses die tegen alle regels in gaat en haar eigen hart volgt.

Studio’s Aalsmeer is speciaal voor ‘One the Musical’ omgebouwd tot het eerste LED-Box Theater ter wereld en zorgt voor een adembenemende sfeer waarin het publiek wordt meegezogen. ‘One de Musical’ is tot 26 juni te zien in Nederland.

Volledige theaterervaring

‘One the Musical’ biedt entertainment voor de hele familie. Door de geavanceerde techniek met maar liefst 450 vierkante meter aan state-of-the-art bewegende LED-panelen, het totaal vernieuwde podium met bewegende onderdelen en de sensationele stunts verzorgd door professionele free-runners, is de musical een feest voor de zintuigen.

Cast en crew

De hoofdrollen worden vertolkt door Soy Kroon en Nienke Latten. Andere belangrijke rollen worden vertolkt door Jeroen Phaff en Peter Lusse. Regisseur: Bart Doerfler. Choreograaf: Marc Forno. Muziek: Edwin Schimscheimer. Producent en schrijver: Roel Pieters. Kijk voor meer informatie, tickets en meer op de website, facebook en instagram van ‘One the Musical’.