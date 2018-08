Opening fietsbrug en natuurverbinding Nigtevecht

Regio – Op vrijdagmiddag 7 september worden de nieuwe fietsbrug en natuurverbinding bij Nigtevecht officieel geopend. Inwoners van Nigtevecht en Abcoude, jong en oud, zijn vanaf 16.30 uur van harte welkom. Lopend of met de fiets natuurlijk, niet met de auto!

Om half vijf wordt iedereen welkom geheten, waarna om vijf uur de brug officieel zal worden geopend. Een klein half uurtje later zal de natuurverbinding worden geopend. Daarna gaat men op de fiets naar Fort Nigtevecht waar de feestelijke afsluiting plaatsvindt met een drankje, een hapje en muziek. De openingen en feestelijke afsluiting bij Fort Nigtevecht worden aangeboden door provincie Noord-Holland en haar projectpartners Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen.

Wilt u bij deze feestelijke opening aanwezig zijn? Laat het even weten via: openingfnn@buro3c.nl. Kom lopend of met de fiets naar de openingen en het feest, niet met de auto. Er is geen parkeerruimte. Voor minder-validen wordt uiteraard een uitzondering gemaakt.

Beter bereikbaar, mooier landschap

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de fietsbrug en natuurverbinding bij Nigtevecht. De ranke brug koppelt recreatieve fietsroutes langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Ze zorgt voor een betere bereikbaarheid in de regio.De natuurverbinding met de diervriendelijke oevers in het Amsterdam-Rijnkanaal maakt de uitwisseling van fauna mogelijk tussen natuurgebieden. Het groene, weidse landschap rond Abcoude en Nigtevecht is daarmee versterkt.