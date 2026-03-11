Openbare Scholen De Pijlstaart, De Willespoort, Wereldwijs en Twister openen hun deuren

De Ronde Venen – Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 maart is het de Week van de Openbare Scholen. Voor de scholen van Stichting AURO is dit een bijzonder moment: zij zetten tijdens deze week op donderdagochtend de deuren in De Ronde Venen wagenwijd open. Nieuwe ouders, buurtbewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de sfeer te proeven en te zien hoe er dagelijks wordt gebouwd aan de toekomst van de kinderen. De Pijlstaart, de Willespoort, Wereldwijs en Twister openen hun deuren.

Het openbaar onderwijs staat voor een samenleving in het klein. Het is een plek waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, geloof of levensovertuiging. Juist die diversiteit wordt op de AURO-scholen gezien als een kracht. Kinderen leren er niet alleen rekenen en taal, maar ook om met een open blik naar de wereld en naar elkaar te kijken. Kernwaarden als gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn hierbij belangrijk.

Stichting AURO is het bestuur van negen openbare basisscholen in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen. De stichting staat bekend om haar kwalitatief hoogwaardige onderwijs met een menselijke maat. “Op onze scholen mag elk kind zijn wie het is”, aldus een bestuurder van AURO. “We creëren een veilige omgeving, waarin nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd en talenten de ruimte krijgen om te groeien. Dat laten we graag in de praktijk zien.” Tijdens de inloopochtend donderdag 19 maart van 09.00 tot 10.00 uur kunnen bezoekers de sfeer proeven, leerlingen en leerkrachten ‘live’ aan het werk zien in de klas, vragen stellen aan de schoolleiding over de onderwijsvisie en rondkijken.

Op de foto: De Pijlstaart, De Willespoort, Wereldwijs en Twister openen donderdag 19 maart hun deuren. Foto: aangeleverd.