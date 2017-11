Open huis Vooges én aanbiedingen

Aalsmeer – Zaterdag 4 november houdt Vooges brood en banket open huis in het nieuwe bedrijfspand aan de Visserstraat 38. Een unieke mogelijkheid om kennis te maken met het ambachtelijke beroep van bakkers en banketbakkers. De bakkers van Vooges zijn ook deze dag aan het werk, want ze willen graag laten zien waarom zij zo trots zijn op hun brood, bolletjes, croissantjes, oliebollen, gebakjes, taarten, koekjes en chocolade.

Workshops en speurtocht

Alle lekkernijen mogen worden geproefd en voor de kleine bakkers zijn er workshops broodjes, speculaaskoekjes en taartjes maken en er mogen chocoladeletters versierd worden. Voor de workshop taartjes maken dienen kinderen tussen de 4 en 12 jaar zich wel vooraf in te schrijven in de winkels. Ook is een speurtocht uitgezet en deze geeft een rondleiding langs alle afdelingen in de brood- en banketbakkerij.

Het open huis mag best uniek genoemd worden. De bakkerij betreden mag normaal alleen in passende kleding en dit heeft vooral te maken met hygiëne. Als het open huis voorbij is, wordt ook gelijk aangevangen met een grote schoonmaak.

Aanbieding: Herfst quiche

Een aanrader om dit dagje bakkerij te gaan ervaren. Naast de workshops en de speurtocht worden er foto’s gemaakt ter herinnering en Vooges heeft een superkoopje in de aanbieding. Een tas gevuld met diverse verse producten voor een heel aantrekkelijke prijs. Ook de bezoekers aan de winkels wil Vooges graag trakteren op iets speciaals. Gekozen is voor een herfst quiche rijkelijk gevuld met prei, champignons, spek, ui en nog veel meer. En de prijs is slechts 6,95 euro in plaats van 9,95 euro.

Dus, op naar de winkels en natuurlijk het open huis zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur in de Visserstraat 38. Kijk voor meer informatie op www.bakkerijvooges.nl.