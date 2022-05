Open dag van Brandweer Aalsmeer groot succes

Aalsmeer – Ze keken hun ogen uit en renden van actie naar actie, de jeugdige bezoekers aan de open dag van de Brandweer van Aalsmeer. Ook de meegekomen ouders en opa’s en oma’s hebben genoten van dit gezellige en informatieve festijn afgelopen zaterdag 21 mei in en rond de kazerne aan de Zwarteweg. Op het terrein werden diverse demonstraties gegeven, onder andere vingers in de oren bij de gasexplosie (ook deo- en haarspray spatten bij hitte uiteen) en bij de harde knal door het ontploffen van een airbag en achteruit deinzen bij het hoge vuur door vlam in de pan. Door medewerkers van de EHBO, de ambulancedienst en brandweerlieden werd allerlei informatie gegeven.

Kinderen mochten een brandje blussen met een echte brandweerslang, zich uitleven op het springkussen en op de foto in een echte brandweeroutfit. Ook mocht plaatsgenomen worden op een grote politiemotor en achter het stuur van diverse nostalgische brandweervoertuigen.

Hoogtepunten van de open dag waren de ritjes in de brandweerwagen (met sirene) en het tochtje op de Westeinder in de snelle brandweerboot JIM. De open dag is bijzonder goed bezocht. Gelijk bij de aanvang om 10.00 uur mocht een groot aantal bezoekers welkom geheten worden en tot sluitingstijd 16.00 uur bleef het gezellig druk.

De laatblijvers werden nog op een extraatje getrakteerd: Een schuimparty, een verkoelende en passende afsluiting van deze zonnige topdag! De Brandweer van Aalsmeer en alle vrijwilligers en andere hulpverleners verdienen een groot compliment. Het was een informatie en attractieve dag waar alle facenten van het brandweervak aan bod zijn gekomen. Hopelijk heeft het ‘open huis’ ook enkele nieuwe vrijwilligers voor het korps opgeleverd. In iedere geval is de interesse in het vak en de bewondering voor de brandweerlieden gewekt.