Open dag Tuin Bram de Groote

Uithoorn – Geel is de kleur van het voorjaar. In de afgelopen periode waren dat speenkruid, dotterbloemen, gele bostulp, narcissen en primula’s. Nu zijn het de boterbloemen, de ratelaar, de voorjaarszonnebloem en de gele lis. De bloemenweides en de oevers in de Tuin van Bram de Groote staan er vol mee.

Maar het is ook de tijd van enkele bijzondere bloeiers, zoals de witte rapunzel, de Zweedse kornoelje en het oranje havikskruid. En, de regen van de afgelopen periode heeft gezorgd voor veel groen gras. Dus in de wei lopen weer kalfjes.

Op zondag 4 juni zijn belangstellenden weer van harte welkom op de Open Dag. De Tuin van Bram de Groote is open van 13.00 tot 16.00 uur. Ook op zondag 11 juni is de tuin open in het kader van de Amstellanddag, dan van 11.00 tot 16.00 uur.

De Tuin van Bram ligt op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan in Uithoorn. Bezoekers kunnen naar binnen via de zijingang tegenover de werkschuur van Landschap Noord Holland aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis.