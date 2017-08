Open Dag Tuin Bram de Groote

Uithoorn – Zondag 3 september is al weer de laatste open dag van dit jaar. Naast de zomerbloeiers vallen in deze tijd van het jaar vooral de struiken met kleurrijke bessen op. De meidoorn, de lijsterbes, de Gelderse roos en de kardinaalsmuts zorgen voor een fleurige aanblik. En voor de vogels is het genieten met zo’n rijke voedertafel.

De vrijwilligers zijn al voorzichtig begonnen met opruimen van de tuin, zoals het maaien van de bloemenweides maaien en schonen van de oevers van de sloten. De kaardenbollen laten we nog even staan voor de puttertjes; die zijn gek op de zaden.

Gratis

U bent op zondag 3 september tussen 13 en 16 uur van harte welkom. De toegang is gratis.

De Tuin van Bram ligt in Uithoorn op de hoek van Boterdijk en Elzenlaan. U kunt naar binnen via de zijingang tegenover de werkschuur ( Elzenlaan 27). Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur.