Open dag brandweer Vinkeveen een geweldige dag

Vinkeveen – De open dag van de Vinkeveense vrijwillige brandweer mag een doorslaand succes genoemd worden. Prachtig weer, droog en niet te warm en heel, heel veel bezoekers. De opzet was ook echt geweldig. Heerlijk ruim opgezet en voor jong en oud was er veel te zien, veel te horen, maar ook veel zelf te doen. Brandweerwagens in overvloed, uit de gehele De Ronde Venen, de ambulance, de reddingsbrigade, EHBO, kortom alle hulpdiensten waren vertegenwoordigd. Voor een foto overzicht zie woensdag a.s. de pagina in de Nieuwe Meerbode