Open avond Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude: ‘Laatste kogel gebruik je voor jezelf’

Vinkeveen/Abcoude – Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude organiseerde op maandag 31 maart een open avond met gastspreekster Sana Valiulina. Geboeid volgde de volle zaal in Café-restaurant De Eendracht in Abcoude het fascinerende verhaal van de Nederlands-Estlandse schrijfster over de totstandkoming van haar laatste boek ‘Waar alle wegen ophouden’.

Het onderzoek van Sana naar het verleden van haar vader leidde tot een indringend verslag van het leven van een jonge militair in dienst van het Rode Leger. Als 21-jarige werd hij ingezet voor de Grote Vaderlandse Oorlog, zoals de Tweede Wereldoorlog in Rusland genoemd wordt. Hij raakte betrokken bij oorlogsgeweld in Normandië en Bretagne: werd krijgsgevangen gemaakt door de Duitsers en wist op een onbewaakt ogenblik over te lopen naar de Amerikanen. Uiteindelijk droegen de geallieerden hem na de afloop van de Tweede Wereldoorlog over aan Rusland. Omdat hij niet de laatste kogel voor zichzelf had gebruikt (zoals voorgeschreven door de Russische staat), maar ervoor koos om te leven, werd hij als landverrader voor tien jaar naar een strafkamp gestuurd.

Even indrukwekkend als het levensverhaal van haar vader was de persoonlijke toelichting van de schrijfster op haar historische zoektocht en de aanpak voor het schrijven van haar boek. Dankzij de ongedwongen sfeer was er ook voldoende gelegenheid voor de aanwezigen om vragen te stellen. Velen maakten gebruik van de mogelijkheid om na afloop van de lezing het boek te kopen en door de schrijfster te laten signeren. Het was een bijzonder geslaagde en boeiende avond.

Meer weten over de activiteiten van Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude? Zie www.rotary.nl/vinkeveenabcoude.

Op de foto: Gastspreekster Sana Valiulina aan het woord tijdens de drukbezochte open avond. Foto: aangeleverd.