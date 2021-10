Oosteinderschool start met bibliotheek op school

Aalsmeer – De Oosteinderschool maakt leesplezier tot kernpunt in het beleid. De school opende tijdens de Kinderboekenweek haar nieuwe bibliotheek: het startschot voor een meerjarige samenwerking met de Bibliotheek Amstelland.

Met het programma ‘de Bibliotheek op school’ werken school en bibliotheek aan het vergroten van leesplezier. Het vinden van het juiste boek en het aanwakkeren van de interesse van de leerling staat centraal. Dat zorgt voor een snellere ontwikkeling van de taalvaardigheid en de woordenschat van de leerlingen.

De leerlingen zijn blij met de nieuwe boeken. “Dit is veel leuker en beter dan de vorige bibliotheek, daar waren alleen maar oude stomme boeken. Hier wil ik alles wel lezen.” Bo (groep 7) bedacht de naam voor de nieuwe bibliotheek: De Boekenwonderwereld.

De leerkrachten van de Oosteinder gaan er samen met leesmediaconsulent Sabina Vonk van Bibliotheek Amstelland voor zorgen dat lezen en boeken een goede plek krijgen in het onderwijsprogramma. Ook digitale geletterdheid zoals mediawijsheid heeft daarin een plek – hoe ga je bijvoorbeeld om met fake news.

“We zijn heel blij dat de Oosteinder investeert in leesplezier met een prachtige schoolbibliotheek, het opleiden van leescoördinatoren zoals Ofira en een goed leesplan”, vertelt Sabina Vonk. “We meten daarbij of kinderen ook echt meer gaan lezen en er meer plezier aan beleven. En daar stellen we het plan weer op bij.”

De Oosteinder is de eerste basisschool in Aalsmeer die meedoet aan de ‘Bibliotheek op school’. Bibliotheek Amstelland hoopt dat in samenwerking met de gemeente meer Aalsmeerse basisscholen volgen.

Foto van links naar rechts: Ofira Prins (leerkracht Oosteinder), Bo van der Meulen (leerling uit groep 7) en Sabina Vonk (Bibliotheek). Fotograaf: Arjen Vos