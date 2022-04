Oosteinderschool adopteert oorlogsmonument

Aalsmeer – Leerlingen van groep 8 van RKBS De Oosteinder hebben dinsdag 19 april witte anjers gelegd bij het oorlogsmonument voor het raadhuis in Aalsmeer. Op het oorlogsmonument staan de namen van elf Aalsmeerse verzetsmensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. De ‘adoptie’ door groep 8 leerlingen van een basisschool is traditiegetrouw de aftrap van de periode van herdenken van slachtoffers van oorlog en het vieren van de vrijheid.

De eerste anjers werden gelegd door kinderburgemeester Anne van Duijn en burgemeester Gido Oude Kotte, waarna alle kinderen één voor één hun voorbeeld volgden. Na het leggen van de bloemen werd voor het monument een minuut stilte in acht genomen.

Oorlog dichtbij

Eerder op de middag werd in de raadskelder aandacht besteed aan het thema van de herdenking en bevrijding dit jaar: ‘Vrijheid in verbondenheid’. Burgemeester Oude Kotte vroeg de kinderen waar zij aan denken, als ze denken aan verbondenheid. De link met de oorlog die op dit moment dichtbij woedt en de opvang van vluchtelingen in hun eigen dorp was door de kinderen snel gelegd. Daarna werd de film ‘Aalsmeer tijdens de Oorlog’ vertoond. In de film vertelt Nico Borgman hoe hij de Tweede Wereldoorlog in Aalsmeer beleefde.

Gedichten

Alle kinderen van de RKBS De Oosteinder hebben een gedicht over de Tweede Wereldoorlog geschreven. Een aantal van hen droeg het voor in de raadskelder. Tijdens het schrijven van de gedichten hadden ze allemaal aan heel verschillende dingen gedacht. Aan hun opa, aan de verschrikkingen die de joden hebben meegemaakt of aan de vraag waarom Hitler deed wat hij deed. Tijdens de nationale herdenking op 4 mei in en bij het raadhuis wordt een aantal gedichten door de leerlingen in het openbaar voorgedragen.