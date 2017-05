Oopoeh zoekt ouderen en huisdieren

Aalsmeer –Baasjes zoeken vaak een vertrouwde oppas voor hun hond of kat. Ouderen willen graag de gezelligheid van een dier maar niet de continue zorg. Koppel die twee aan elkaar en iedereen is blij! Stichting Oopoeh doet dat. Een prachtig initiatief dat nu al bijna vijf jaar zeer succesvol is in diverse gemeenten.

Nu het lente is hebben veel mensen weer zin om naar buiten te gaan. En wat is er nu leuker dan een wandelingetje te maken met de hond, of lekker samen op een bankje in het park te zitten. 55-Plussers die interesse hebben kunnen zich vrijblijvend aanmelden bij de stichting om samen op zoek te gaan naar een geschikt oppasdier in de buurt. Een oppasdier is niet alleen gezellig, maar zorgt ook voor meer beweging en sociale contacten.

Stichting Oopoeh is in het leven geroepen door Sofie Brouwer vanuit de wens om huisdieren en ouderen meer van elkaars gezelschap te laten genieten. Ze begon klein, maar al snel was er veel belangstelling: “Ouderen die jarenlang een huisdier hebben gehad willen vaak niet meer aan een nieuw huisdier te beginnen maar missen het gezelschap wel. Door een vast oppasdier kunnen zij toch nog genieten van een huisdier op de momenten wanneer het hen uitkomt.” De afkorting Oopoeh staat voor Opa’s en oma’s passen op een huisdier. “Dat betekent niet dat de stichting alleen maar opa’s en oma’s zoekt, zeker niet”, verduidelijkt Sofie. “Maar je wordt oppasopa of oma van het huisdier als je meedoet, zo moet je het zien.”

In Aalsmeer (en omgeving) is de Stichting op zoek naar 55-plussers die af en toe gezelschap van een huisdier zouden willen. Ook baasjes op zoek naar een oppas voor hun huisdier kunnen zich aanmelden op www.oopoeh.nl of bellen naar 020-7853745.