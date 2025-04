Ook pramen tijdens Aalsmeer Flower Festival?

Aalsmeer – Het is voorjaar en dan ontstaan er altijd mooie ideeën. Een aantal initiatiefnemers waaronder het Flower Art Museum, de Historische Tuin en Yuverta wil dit jaar twee Aalsmeerse iconen samenbrengen tijdens het Aalsmeer Flower Festival: het iconische Aalsmeerse vaartuig, de praam, en de bloemsierkunst. Het is de bedoeling dat Pracht & Praam een nieuw onderdeel wordt van het Aalsmeer Flower Festival, dit jaar op 27, 28 en 29 juni.

Op dit moment benadert de organisatie eigenaren van pramen om met hun vaartuig, versierd met bloemen, en kleine bemanning mee te doen. Samen met verschillende arrangeurs, studenten van Yuverta en hopelijk enthousiaste sponsoren en vrijwilligers uit de bloemenbranche moet het een mooi, varend bloemenfeest worden.

Bloemen en erfgoed

Een van de initiatiefnemers is Ronald van de Breevaart: “In de maand juni vindt altijd het Aalsmeer Flower Festival plaats. In het verleden werd rondom dit festival altijd een rozenshow gehouden, maar na corona is dit allemaal wat op de achtergrond geraakt. Daarnaast kent Aalsmeer in september de Pramenrace, met een hoog lokaal karakter gericht op de deelnemers, maar tegelijkertijd is de hele route gevuld met bezoekers. Daar ontstond, onder het genot van een biertje, het idee om de voormalige rozenshow en de pramenrace te combineren. Ofwel hoe kunnen we de pracht van bloemen combineren met het erfgoed de praam en dit alles in het kader van het Aalsmeer Flower Festival.”

Mooie aanvulling

Constantijn Hoffscholte, coördinator van het Flower Festival: “Wij zijn blij met dit initiatief en zien dit als een mooie aanvulling op het evenement, zonder dat we hiermee een varend corso willen worden. Het is een kans om Aalsmeer als bloemendorp nog beter op de kaart te zetten, en tegelijk met bedrijven uit de sector iets terug te doen voor de omgeving. We beginnen dit jaar klein, met een beperkt aantal deelnemers, maar bij voldoende animo willen we het de komende jaren verder uitbouwen.” Meedoen met Pracht & Praam of meer informatie: mail naar infoprachtenpraam@gmail.com.

Foto: Vervoer seringenstruiken per praam (aangeleverd).