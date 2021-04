Ook jongeren in boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’ geïnteresseerd

Kudelstaart – Het is alweer een jaar geleden dat Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd (SKiO) het boek Kudelstaart in Oorlogstijd heeft gepubliceerd. Door de corona-beperkingen verliep dat allemaal anders dan gepland. Tijdens een besloten officiële ceremonie en in aanwezigheid van de burgemeester, de auteur en de initiatiefnemer van het project, werd het eerste exemplaar gepresenteerd. De verkoop heeft alle verwachtingen overtroffen. Er zijn inmiddels bijna 900 boeken verkocht, via de (voor)verkoop op de website, de Marskramer in Kudelstaart en ’t Boekhuis in Aalsmeer. Het boek is nog steeds via deze verkoopkanalen te koop. Het kost € 24,95 en beslaat 194 pagina’s, is rijkelijk geïllustreerd en gebonden met harde kaft en stofomslag afgewerkt.



Promotiefilm

Ondanks dat de winkels voor het grote publiek door corona moeilijker bereikbaar zijn geworden, staat het boek nog altijd volop in de belangstelling. Ook de jongere generatie toont interesse in Kudelstaart in oorlogstijd. Thamar van den Bergen heeft voor haar opleiding aan Hogeschool InHolland een promotiefilm gemaakt. Hierin komen burgemeester Guido Oude Kotte en initiatiefnemer Piet Buskermolen uitgebreid aan het woord. Deze film staat op de homepage van de website www.kudelstaartinoorlogstijd. U vindt hier ook de uitgebreide informatie over de totstandkoming van het boek ‘Kudelstaart in Oorlogstijd’ en hoe u het boek kunt bestellen. Bij bestellingen via de website kunt u er ook voor kiezen het boek op een ander adres te laten bezorgen, dat is nog eens een leuk en origineel cadeau!



Brieven

Met het starten van het boek ‘Kudelstaart in Oorlogstijd’ is er heel veel informatie verzameld. Onderdeel hiervan zijn brieven van Kudelstaartse jongeren geschreven naar toen pastoor van Kessel. Deze brieven geven een beeld van het leven en de gebeurtenissen in de Duitse werkkampen. Ook maken zij, tot op zekere hoogte, duidelijk hoe het onvrijwillige verblijf in deze kampen van invloed was op het leven en de levensontwikkeling van de jongemannen die er te werk waren gesteld. Al deze brieven komen uit Duitsland met originele postzegels op de enveloppen. Deze brieven behoren toe aan het archief van de kerk St Jan Geboorte in Kudelstaart. Daar gaan ze ook weer naar terug. Als tegenprestatie voor de hulp en soms ook extra informatie heeft de werkgroep de familieleden van de brievenschrijvers een overzichtelijke map met kopieën van het originele toegestuurd. Met zorg en toewijding is met alle informatie omgegaan en op deze manier wil de werkgroep iedereen nogmaals bedanken. Dat dit erg gewaardeerd werd blijkt wel uit de vele reacties die de werkgroep heeft mogen ontvangen.



Zuider Legmeer

Voor de totstandkoming van het boek is er, niet alleen bij de inwoners in Kudelstaart, maar ook bij de inwoners van de Hoofdweg, Achterweg en de Banken onderzoek gedaan naar wat zij in de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Er is naast de interviews allerlei informatie verzameld, contact gezocht met nabestaanden die genoemd zijn in de interviews of waarvan brieven opgenomen waren in het archief met correspondentie. Deze nooit eerder gepubliceerde documenten en foto’s van de Zuider Legmeer, gedeelte Gemeente Uithoorn, zijn allemaal terug te vinden in het boek.



Veiling ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’

SKiO is inmiddels uit de kosten en schenkt alle overige opbrengsten aan de organisatie van de veiling ‘Kudelstaart voor Kudelstaart’. Kudelstaartse clubs, verenigingen, kerken, instellingen, etc. kunnen bij de organisatie een beroep doen voor bijvoorbeeld investeringen, ouderen- en jeugd-activiteiten. Kudelstaart is een prachtige, sociale en betrokken gemeenschap met een rijk verenigingsleven en dat is het meer dan waard om dit te behouden.

——-‐

Foto uit boek: Het verzamelen van uitgeworpen pakketten. (Collectie Riet Buskermolen