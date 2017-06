Besparingstips in korte workshop

De Ronde Venen – Ondanks recente berichten dat de economie weer groeit en de werkeloosheid daalt, hebben steeds meer huishoudens moeite om de eindjes aan elkaar te knoppen. Deze situatie kan tijdelijk zijn doordat bijvoorbeeld het vakantiegeld weer is gestort, en de problemen zich vanzelf weer hebben opgelost. Voor anderen is het niet zo eenvoudig en zij hebben aan het einde van hun geld vaak nog een stukje maand over. Als deze situatie te lang duurt kunnen financiële zorgen voor een hoop onrust zorgen. De grootste groep huishoudens zweeft hier ergens tussenin. Soms is er wat meer financiële ruimte en soms wat minder. En met behulp van enkele duidelijke richtlijnen kun je dan ook al heel veel zelf doen om weer grip op je knip te krijgen.

Op donderdag 15 juni kun je daarom in een korte workshop op humoristische wijze een aantal waardevolle besparingstips ontvangen van een gecertificeerde budgetcoach. Je ontvangt tips en adviezen om te besparen en om weer het overzicht te krijgen op je uitgaven. Deze KIWA gecertificeerde budgetcoach staat erom bekend op een luchtige wijze geldzorgen uit de taboe sfeer te krijgen en je weer met een goed gevoel op weg te helpen. Voor jong, oud, man of vrouw is deze korte workshop een must, want wie wil nu niet 10 waardevolle besparingstips ontvangen om meer geld over te houden?

De workshop wordt gegeven door Annette Hardeman en vindt plaats op 15 juni van 14.00 tot 16.00 uur in De Broedplaats, Herenweg 63c in Vinkeveen. Toegang is gratis. Aan het eind van de workshop ontvang je een kleine handleiding mee om daarna thuis zelf aan de slag te gaan. Annette Hardeman is al een aantal jaren werkzaam als budgetcoach en is aan het begin van het jaar de eerste KIWA gecertificeerde budgetcoach in De Ronde Venen geworden.