Ontroerend concert tijdens herdenkingsdag

Vinkeveen – Stichting Klassiek in De Ronde Venen brengt zaterdag 4 mei om 14.30 uur een bijzonder concert met Ekaterina Levental in de gereformeerde kerk De Morgenster, Herenweg 253, in Vinkeveen. Haar voorstelling ‘Oh! Quand je dors’ is een indringende en poëtische muzikale reis vol persoonlijke verhalen, klassieke liederen en verrassende reflecties op hoop, herinnering en verbeelding.

Ekaterina Levental is mezzosopraan, harpiste en theatermaker. Geboren in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan, studeerde zij harp en zang aan topconservatoria in Den Haag, Enschede, Detmold en Rotterdam. Ze behaalde haar masterdiploma’s cum laude en bouwde een indrukwekkende internationale carrière op.

In ‘Oh! Quand je dors’, genoemd naar het gelijknamige lied van Franz Liszt, verweeft Ekaterina zang, harp en vertelkunst tot een intiem en meeslepend concert. Ze onderzoekt de kracht van dromen en verbeelding: hoe die haarzelf en vele componisten voor haar richting en veerkracht gaven. Zo vertelt ze ook over de Nederlandse componiste Anna Cramer, die 150 jaar geleden werd geboren, maar tijdens haar leven nooit echt werd erkend. Haar leven en muziek vormen een inspirerende rode draad in dit programma.

Het concert verbindt muziek en poëzie rondom thema’s als slapen en waken, hoop en herinnering, vergankelijkheid en eeuwigheid. Ekaterina begeleidt zichzelf op de harp en sluit het programma af met Joodse volksmuziek, een feestelijke, levenslustige afsluiting van een concert vol diepgang, warmte en schoonheid. Een muzikale ervaring die past bij herdenkingsdag; verstild, bezinnend en hoopvol. Kaarten en informatie: www.klassiekinderondevenen.nl, reserveren of vragen: tel. 06 – 4648 3157.

Op de foto: Ekatarina Levental. Foto: aangeleverd.