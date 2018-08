Vrijwilligers Telefooncirkel Rode Kruis bijeen

De Ronde Venen – De Telefooncirkel van het Rode Kruis is al tientallen jaren actief in De Ronde Venen. De vrijwilligers hebben op één vaste dag in de week dienst van 8.15 tot 8.45 uur en kunnen indien nodig diensten met elkaar ruilen. Op dit moment zijn er 14 vrijwilligers en 12 deelnemers.

Maandagochtend 27 augustus was er, al voor de derde keer, een gezellige ontmoetingsbijeenkomst en wel in de Theërij De Lindenhorst in De Hoef. Een flinke groep deelnemers en vrijwilligers deze keer: 19 dames en 1 heer. En niet te vergeten het kleindochtertje van één van de vrijwilligers, die voor veel vertedering zorgde! Het lieve hondje van één van de deelneemsters dat er nu voor de derde keer ook weer bij was en zich altijd keurig gedraagt, maakte het tot een zeer gevarieerd geheel.

‘Kippenhok’

Van 11.00 tot bijna 13.00 uur is er genoten van koffie met gebak en later van een hapje en een drankje.Het samenzijn een ‘kippenhok’ noemen lijkt onbeleefd, maar dat komt qua gezelligheid en onderlinge gesprekken echt het meest in de buurt. Kortom, het was weer super gezellig en de tijd vloog voorbij. Mevrouw Hoogland heeft als deelneemster aan de Cirkel weer een geweldige bijdrage geleverd door een prachtig en grappig gedicht voor te dragen.

Bijna alle deelnemers zijn thuis opgehaald en het genieten van de landelijke route langs de Kromme Mijdrecht begint dan al in de auto. Buiten was het een beetje een donkere maandagochtend in augustus, maar in de Hoef scheen de zon!

Wilt u deelnemer of vrijwilliger worden bij de Telefooncirkel? Dat kan. U kunt contact opnemen met Bianca Fernhout via 06-22264582.