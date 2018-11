Ontknoping VOC-boek de Proosdijlanden

De Ronde Venen – Wethouder Marja Becker ontving donderdagavond 22 november uit handen van auteur Chris Woerden het eerste exemplaar van de SPP-uitgave ‘VOC-dienaren uit de Proosdijlanden’. De ‘ontknoping’ van het boekje maakte deel uit van de presentatie die de historische vereniging De Proosdijlanden in haar Oudheidkamer aan de Croonstadtlaan in Mijdrecht organiseerde.

De avond werd omlijst met sfeervolle accordeonmuziek door twee leden van de Vinkeveense accordeonvereniging Con Amore. Na een korte inleiding door verenigings-voorzitter Rob Blans vertelde de schrijver van het boekje, Chris Woerden, over de periode van onderzoek en de achtergronden rond het produceren van het verhaal.

Hij deed dit in een mooie metafoor, waarin hij de aanwezigen meenam in een denkbeeldige VOC-reis in de zeventiende eeuw. Gelardeerd met enkele ondersteunende filmbeelden werd al snel duidelijk dat het leven van de Mijdrechtenaren, Wilnissers of Uithoornaars op de koopvaardijschepen naar de Oost geen onverdeeld genoegen is geweest. Scheurbuik, kielhalen en zeemansgraven waren nu eenmaal aan de orde van de scheepsdag.

Na zijn presentatie ontknoopten de schrijver en de wethouder samen het eerste exemplaar van het door de Stichting Proosdijer Publicaties uitgegeven boekje. Waarop wethouder Becker nog eens het belang onderstreepte van historisch onderzoek in de eigen regio. De uitgave ‘VOC-dienaren uit de Proosdijlanden’ is ook te koop in de Readshop in Vinkeveen en bij Mondria in Mijdrecht.