Uithoorn – Roeien is dé perfecte combinatie van sport, ontspanning en natuur. Toch is de sport voor veel mensen nog onbekend terrein. Daar wil roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter verandering in brengen. Op 12 april opent de vereniging haar deuren voor een open dag, waar geïnteresseerden zelf kunnen ervaren hoe het is om over de Amstel te roeien.

Veel mensen tussen de 30 en 50 jaar zoeken een manier om fit te blijven zonder blessures, nieuwe mensen te ontmoeten en even te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Roeien biedt dat allemaal. Het is een full-body workout die je spieren versterkt, je conditie verbetert en je helpt ontspannen in de buitenlucht. Bovendien is het een blessurearme sport, waardoor je er op latere leeftijd nog lang plezier van kunt hebben. Overigens vinden oudere sportievelingen ook de weg naar onze vereniging, want er is een grote groep die op latere leeftijd actief willen blijven.

Bij Michiel de Ruyter is roeien bovendien flexibel: je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak je het water op gaat, overdag, ’s avonds of in het weekend. De vereniging staat bekend om haar gezellige en sociale sfeer, waarin zowel beginners als ervaren roeiers zich thuis voelen.

Tijdens de Open Dag op 12 april kunnen bezoekers gratis een proefles volgen, boten bekijken en kennismaken met leden. Zowel beginnende als ervaren roeiers delen hun ervaringen en instructeurs staan klaar om uit te leggen hoe je de sport snel onder de knie krijgt.

Meer informatie: www.mdr.nu.

Op de foto: Ontdek roeien op de Amstel, open dag bij Michiel de Ruyter. Foto: aangeleverd.