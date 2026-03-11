Ontdek eeuw filmgeschiedenis bij Filmtheater Gerrit

Uithoorn – Filmkenner Kees Wamelink geeft vrijdag 20 maart om 19.30 uur in Filmtheater Gerrit een rijke presentatie over de ontwikkeling van de filmkunst, van de eerste vertoning in 1895 tot de huidige AI‑tijd. Tickets zijn uitsluitend online verkrijgbaar via www.filmtheater-gerrit.nl.

De lezing filmgeschiedenis in vogelvlucht voert het publiek door twaalf decennia filmische vernieuwing. Wamelink bespreekt niet alleen de belangrijkste artistieke en technische mijlpalen, maar plaatst films ook in hun politieke, culturele en sociale context. Elke periode wordt geïllustreerd met beeldmateriaal: invloedrijke films, iconische fragmenten en Wamelinks persoonlijke favorieten.

Wamelink raakte al op jonge leeftijd in de ban van cinema en bouwde sindsdien een indrukwekkende filmkennis op. Hij zag duizenden films, verslindt literatuur over film en volgt cursussen bij onder meer Eye Filmmuseum en Cinema Amstelveen. In 1985 begon hij als vrijwillig programmeur bij Filmhuis Lisse, een functie die hij tot 2020 combineerde met zijn werk in het basisonderwijs. Daarna sloot hij zich aan bij Cinema Floralis in Lisse, waar hij speciale vertoningen selecteert en zelf inleidt. Ook is hij actief voor Filmclub Schijndel en adviseert hij filmvertoners in Hillegom en Sassenheim. Zijn favoriete periode? De jaren ’70, waarin vernieuwers in Hollywood en daarbuiten het medium naar nieuwe hoogten tilden met avontuurlijke en grensverleggende films.

Met talloze fragmenten en anekdotes belooft de avond een ode te worden aan memorabele momenten uit de filmgeschiedenis. En wie weet: misschien komt jouw favoriete film ook voorbij.

Op de foto: Ontdek een eeuw filmgeschiedenis bij Filmtheater Gerrit. Foto: aangeleverd.