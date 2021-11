Onrust vanwege ‘laatste drankje’ in Zijdstraat

Aalsmeer – Bij cafe/bar De Praam in de Zijdstraat is vrijdagavond 12 november flinke onrust ontstaan, toen de zaak om 00.00 nog niet dicht was.

Bezoekers werden onrustig en de politie ging met meerdere eenheden ter plekke om de openbare orde te handhaven. Ook politiehonden kwamen ter plaatse.

Nadat de politie met een kleine overmacht aan agenten ter plekke was, gingen bezoekers langzaam naar huis.

Bij de horecazaak in het centrum was het extreem druk. Dit vanwege de komende lockdown, die er voor zorgt dat de horeca vanaf vandaag, zaterdag 13 november, voor drie weken om 20.00 uur zal moeten sluiten. Veel jongeren wilden nog ‘s avonds laat ‘een drankje doen’.

Tegen 01.00 was het weer rustig in de Zijdstraat

Fotograaf: VLN Nieuws