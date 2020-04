Online schaken bij schaakclub Westeinder

Aalsmeer – Weet je niet meer wat je in deze coronatijden moet doen? Alle (sport)-evenementen en festivals afgelast en je hebt onderhand je buik vol van Netflix en TV?

Doe dan mee aan het online schaaktoernooi van schaakclub Westeinder elke donderdag vanaf 20.00 uur ’s avonds. Je kunt er gratis aan meedoen.

Het tempo is 10 minuten bedenktijd per persoon, met 5 seconden extra per zet. Spelen is mogelijk op je PC, tablet of smartphone. Je kunt zelf spelen, meekijken bij andere partijen en chatten.

Lijkt dit je leuk? Kijk op de site van schaakclubwesteinder.nl onder ‘nieuws’ en je ziet meteen hoe je kunt meedoen.