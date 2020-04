Online jongerenwerk in corona tijden

Aalsmeer – Sinds 1 januari van dit jaar voert Buurtwerk het jongerenwerk in Aalsmeer en Kudelstaart uit. Met een aantal bekende en nieuwe gezichten bevat het team de jongerenwerkers Manon, Roan, Tom, Lizanne, jongerencoach Thijmen en teamleider Anniek.

Waar zij normaal gesproken activiteiten met en voor jongeren organiseren zoals kleine voetbaltoernooien, samen koken, huiswerkklassen op de middelbare scholen, organiseren van een festival, talentenavond en meer, is dat in de huidige tijd door de coronacrisis fysiek niet mogelijk. Gelukkig zijn er online tal van mogelijkheden!

Website Jong in Aalsmeer en Social media

Een mooi middel is de website www.jonginaalsmeer.nl. Op deze website kunnen jongeren alle info vinden over thema’s als school en toekomst, pesten en geweld, roken, drank en drugs. Ook specifieke Aalsmeerse informatie zoals waar je hulp kan vinden, wat er te doen is en blogs van andere Aalsmeerse jongeren, zoals Nikita die blogt over haar vrijwilligerswerk in het ziekenhuis in corona-tijd. Heb jij ook een talent voor bloggen/vloggen, fotograferen, redigeren of een ander talent en wil je helpen met Jong In Aalsmeer, laat het de jongerenwerkers weten via de site of Instagram!

Via social media worden er veel activiteiten georganiseerd. Van een online spellenavond tot themaquizzen op Instagram over bijvoorbeeld financiën en psychische gezondheid en van challenges tot ‘live uitzendingen’ met tips over huiswerk en de sfeer thuis. Het jongerenwerk is druk bezig om het contact en de interactie met jongeren ook in deze tijd te behouden.

Neem een kijkje op www.jonginaalsmeer.nl of de Instagram van buurtwerk.aalsmeer