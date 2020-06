Online kringavonden Fotokring Uithoorn

Uithoorn – Opeens was daar corona. Het raakt iedereen. Ook de amateurfotograaf uit Uithoorn en omstreken. Alle fysieke kringavonden zijn tot nader order geannuleerd. Een uitstapje naar de stad om straatfotografie te bedrijven is geannuleerd. Een uitstapje naar de Maasvlakte om daar tegen zonsondergang te fotografen is geannuleerd. Wat jammer! Wat ongezellig!

“Maar dan verzinnen we toch een alternatief”, zei een van bestuursleden. “We gaan, net als allerlei bedrijven en de meeste scholen, online bijeenkomsten organiseren!” Zo gezegd, zo gedaan. Sinds april houdt de Fotokring Uithoorn met haar leden elke twee weken een online kringavond. Er is zelfs een leuke fotografische uitdaging aan verbonden: één lid stuurt twee weken voorafgaand aan de kringavond een foto, waarop alle leden mogen reageren met een foto. De foto’s worden digitaal verzameld en op de kringavond besproken. De foto die het aanknopingspunt was voor de bespreking, wordt uiteraard ook besproken.

Reacties

Vaak is dat een foto met meerdere elementen, waar de leden dan in hun archief een antwoord op kunnen zoeken, of twee weken de tijd hebben om een foto te maken die als reactie dient. Elke twee weken haken 14 tot 16 leden trouw aan. “In het begin verliep de communicatie wat stroef, maar nu we hier wat meer ervaring mee hebben, komt de ouderwetse sfeer van af en toe een grapje maken ook weer terug.”

Er ontstaan leuke besprekingen, waarbij leden bevlogen vertellen waarom ze een foto geweldig vinden, of juist op een nette manier wat advies geven om een beter beeld te creëren. Daarbij ontstaan regelmatig interessante discussie die online prima blijken te kunnen. Soms biedt een enthousiast lid aan om 10 minuten te verzorgen, een programma-onderdeel dat al jaren terugkeert. Vaak toont een lid dan foto’s van een themagebonden, zelf bedacht project. Soms was er inspiratie door een bekende fotograaf, een tentoonstelling of iets dergelijks. Of een bijzondere reis. “Zo geven we elkaar een inkijkje in de invulling van onze hobby.”

Fotograaf van het jaar

Het kringjaar van de Fotokring Uithoorn loopt van september tot mei. Op 9 juni is de fotograaf van het jaar gekozen: een prachtige serie gemaakt door Nathalie Kremers. Bert Strootman had een mooie tweede plaats. De stemming is digitaal gedaan dit jaar. Het zou de seizoensafsluiting zijn, maar veel leden willen nog wel een paar weken doorgaan met digitale kringavonden. “En zo is besloten om de komende tijd, nu we weinig kunnen, elke twee weken ons fotoarchief in te duiken, een foto te kiezen die een passend antwoord kan zijn op de startfoto, en een avond thuis met elkaar te bespreken wat we van de getoonde foto’s vinden.”

Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen en iedereen de kans te geven om op zijn beste beeldscherm de foto’s goed te bekijken, worden de ingezonden foto’s een dag eerder als een Powerpointpresentatie rondgestuurd. Sommige leden gaan zelfs overdag al telefonisch met elkaar de foto’s bespreken, en zijn blij met deze invulling van hun vrije tijd en hobby in deze beperkende tijd. Fotograferen is ook in tijden van corona een leuke hobby!

Foto Bert Strootman