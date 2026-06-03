Ongeluk met dodelijke afloop

Uithoorn – Op de Maximalaan is vrijdagavond ter hoogte van de begraafplaats een auto met flinke snelheid tegen een boom gereden en daarna in het water beland. Bestuurders van andere auto’s stopten meteen en hebben de bestuurder uit zijn auto gehaald en zijn direct met reanimeren begonnen. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit omdat er mogelijk sprake zou zijn van vier inzittenden, maar dat bleek in de hectiek een misverstand.

Door de klap kwamen het motorblok met de accu en ook de versnellingsbak verderop op de weg terecht. Naast vier ambulances kwam ook de traumaheli ter plaatse en landde direct naast de weg op het fietspad. Alle inzet van de hulpverleners ten spijt konden zij het slachtoffer niet meer redden, deze overleed ter plaatse. Duikers en brandweermensen hebben de sloot en directe omgeving doorzocht, maar troffen geen verdere slachtoffers aan.

Vanwege groot onderzoek door de VOA (Verkeer Ongevallen Analyse), onder meer met een drone, was de weg tot na middernacht afgesloten. Mogelijk is de bestuurder onwel geworden, op de plaats van het ongeval waren geen remsporen te zien en ook is geen ander voertuig geraakt. Het wrak is door de politie meegenomen voor nader onderzoek.

Op de foto: Het zwaargehavende voertuig na takeling uit het water. Foto: aangeleverd.