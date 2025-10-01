Onderzoek naar nieuwe woningen in Spoorlaan

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders heeft woningbouwvereniging Eigen Haard groen licht gegeven voor een onderzoek naar de haalbaarheid van het bouwen van nieuwe woningen in de Spoorlaan. De huidige woningen nummers 1 tot 17 zijn verouderd. Er kan nu verder door Eigen Haard worden onderzocht of het haalbaar is deze woningen te slopen en te vervangen door maximaal 44 en minimaal 36 woningen voor senioren. Het college hangt een aantal voorwaarden aan de sloop/nieuwbouw van de woningen. Zo moet er onder andere geluidadaptief kunnen worden gebouwd met het oog op de relatief hoge geluidbelasting door vliegverkeer boven de wijk Stommeer.

‘Verdichting’ gewenst

Het is volgens het college duidelijk dat bij de woningen 1 tot 17 in de Spoorlaan sloop/nieuwbouw gewenst is. Aan het voorgestelde aantal van 44 woningen is grote behoefte. Bovendien leent de locatie zich voor het vergroten van het aantal woningen ten op zichte van het huidige aantal, het zogeheten ‘verdichten’. Het scenario met 44 woningen heeft dan ook de voorkeur van het college.

Participatie en schetsplan

Eigen Haard wordt nu door het college uitgenodigd om de participatie te starten en een schetsplan uit te werken. Voor die stappen heeft Eigen Haard zes maanden de tijd. In de vervolgfase wordt nog een advies van de gemeenteraad gevraagd over het plan.

Foto: De woningen in de Spoorlaan, 1 tot 17 (redactie Aalsmeer).