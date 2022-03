Onderwijs voor Oekraïense kinderen in IKC Triade

Aalsmeer – Er komt een centrale onderwijsvoorziening voor kinderen die zijn gevlucht uit Oekraïne. De voorziening wordt gerealiseerd in IKC Triade in de Hornmeer. Elke schooldag van maandag tot en met vrijdag kunnen de kinderen daar terecht voor les in de moedertaal, Nederlandse les en sport en cultuur. In de eerste week zijn de lessen van dinsdag 29 maart tot en met donderdag 31 maart. De centrale onderwijsvoorziening is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar en wordt geleid door experts uit de taalklas. Ook voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar komt er een voorziening.

Informatiebijeenkomst

Alle informatie over het onderwijs aan en de opvang van de Oekraïense kinderen van 0 tot en met 12 jaar wordt gegeven op vrijdag 25 maart tussen 10.00 en 12.00 uur in IKC Triade aan Dreef 1a. Bij deze bijeenkomst zijn ook tolken aanwezig. Met name gastgezinnen wordt gevraagd hun Oekraïense gasten op deze informatiebijeenkomst te wijzen. Het is handig als een ID-kaart of paspoort wordt meegenomen.

Opvang jonge kinderen

Kinderopvang Solidoe start met ingang van 30 maart met opvang voor jongere kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Op elke woensdag zijn Oekraïense ouders met hun kinderen van 9.30 tot 11.30 uur welkom voor een speelochtend op locatie Oostkroost aan de Machineweg 12. Meer informatie wordt vrijdag 25 maart gegeven tijdens de informatiebijeenkomst. Ook kan worden gemaild naar: info@solidoe.nl.

Voorziening oudere jeugd

Binnenkort start er een dagelijks les- en activiteitenprogramma voor Oekraïense kinderen van 12 tot en met 18 jaar. Dit programma zal drie maanden duren. Na de drie maanden wordt een passend onderwijsprogramma aangeboden. Oekraïense vluchtelingen van 12 tot 18 jaar kunnen zich voor de Internationale Schakel Klassen (ISK) aanmelden bij scholengemeenschap Panta Rhei te Amstelveen, via mwolffenbuttel@sgpantarhei.nl.

Vragen en opmerkingen: vluchtelingen@aalsmeer.nl