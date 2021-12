Old Stars van FC Aalsmeer in het nieuw

Aalsmeer – De Old Stars van FC Aalsmeer zien er beter uit dan ooit. De voetballende 60-plussers hebben een metamorfose ondergaan dankzij een flitsend nieuw tenue. Met dank aan Dick Kuin, onder meer bekend als architect, zanger/gitarist van de Hobo String Band en nu ook als kledingsponsor. “We zijn niet de jongsten meer, maar we willen er nog steeds graag goed uitzien”, zegt Dick Kuin. De onverzettelijke verdediger van weleer, nog altijd nauwelijks te passeren, regelde prachtige shirts, broekjes en kousen. Met op het ‘hemd’ de logo’s van FC Aalsmeer en de Hobo String Band. Het tenue wijkt af van de officiële clubkleuren. “Het is alles ineen: ons thuis-, uit- en trainingstenue. Bovendien kleden de verticale banen af”, zegt hij met een knipoog. Kuin is één van de enthousiaste ‘oudjes’ die elke woensdag om 10.00 uur op het complex van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan in ongedwongen sfeer een balletje trappen.

‘Oud talent’ welkom

Walking football heet dat: niet rennen, geen hoge ballen, geen lichamelijk contact, geen keepers, zes tegen zes op een klein veld met kleine doeltjes. Alleen het plezier is ongekend groot. De ‘wandelende tak van voetbal’ is bij FC Aalsmeer een aantal jaren geleden op poten gezet door gerenommeerde oud-spelers als Bram Landzaat en Ben van den Ham. Fred Ottenhof, ook geen onbekende ster uit het verleden, vormt met hen het ‘technische hart’ van de ‘Old Stars’. Voormalig top-keeper Jan Prevoo verzorgt de warming-up.

De groep spelers, van wie sommigen na een ‘pauze’ van 40 jaar opnieuw ‘debuteerden’, groeit gestaag maar kan nog wel wat ‘oud talent’ gebruiken. Plezier en sociale contacten staan voorop.

Walking football is een gezonde, speelse manier om te bewegen en tot op late leeftijd samen te genieten van het voetbal. De kosten zijn minimaal. Wie in zijn jonge jaren altijd met plezier heeft gevoetbald, kan nu op oudere leeftijd bij FC Aalsmeer zonder competitie-stress ervaren of walking football iets voor hem is. Je hoeft er geen ster voor te zijn geweest.

Kom vrijblijvend langs op woensdagochtend. Om te kijken, de sfeer te proeven (op het veld en in de kleedkamer), of meteen mee te doen. Na afloop staat de koffie klaar. Vanzelfsprekend worden alle corona-regels in acht genomen.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Ben van den Ham: 06-47645415, Fred Ottenhof: 06-36188461 of Bram Landzaat: 06-22682448 en 0297-321837.