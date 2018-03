Officiële opening sportcomplex UWTC

Uithoorn – Op zaterdag 7 april is de officiële opening van het nieuwe sportcomplex van de Uithoornse WTC. Op het sportpark De Randhoorn in Uithoorn zijn een nieuw clubhuis, een nieuwe BMX baan en een nieuw cyclo-cross parcours gerealiseerd, naast het bestaande wielrenparcours. Alle disciplines van UWTC – BMX cross, cyclo-cross, wielrennen en toerfietsen – zijn nu verenigd op één locatie.

Ambitieus plan

Dankzij de enorme inzet van vele vrijwilligers, sponsoren, bedrijven, de gemeente Uithoorn en anderen die de UWTC een warm hart toedragen, is in de afgelopen 1,5 jaar een zeer ambitieus plan werkelijkheid geworden: Een clubhuis met dakterras dat uitkijkt over de parcoursen en een BMX baan die voldoet aan internationale richtlijnen.

De officiële opening is om 11.15 uur. Van 13.00 tot 14.00 uur wordt open huis gehouden voor belangstellenden.